Спикеры парламентов Армении и Дании обсудили вопросы региональной безопасности

Находящийся в Копенгагене с официальным визитом председатель Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян 18 февраля встретился со спикером парламента Дании Генриком Даммом Кристенсеном (Социал-демократическая партия). Во встрече также приняли участие первый вице-спикер парламента Карен Эллеман (Либеральная партия) и вице-спикер Йенс Роде (Датская социал-либеральная партия).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, по просьбе датской стороны Арарат Мирзоян представил путь, по которому Армения пошла с момента обретения независимости, и изменения, произошедшие после бархатной революции и досрочных парламентских выборов 2018 года. Была затронута повестка реформ, принятых Арменией в области демократии, особенно в области правосудия. Были обсуждены рамки сотрудничества с различными европейскими структурами по внесению изменений в Избирательный кодекс и Закон о партиях. Спикер датского парламента выразил готовность поддержать парламент Армении в консолидации демократических достижений во всех областях.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что это первый официальный визит Национального Собрания Армении в Королевство Дания на уровне спикера парламента, и выразил надежду, что откроются новые возможности для обмена опытом между двумя законодательными органами и тесного сотрудничества в международных парламентских организациях. С сожалением отметив, что в датском парламенте не существует традиций формирования дружественных групп, стороны выразили надежду, что эффективной платформой для взаимовыгодного сотрудничества может стать организация совместных встреч и дискуссий между соответствующими парламентскими комитетами, взаимных визитов и постоянных контактов между различными парламентскими фракциями.

Арарат Мирзоян выразил благодарность за официальное информирование генерального секретариата Совета Европы об ратификации датским парламентом Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС. Спикер Национального собрания выразил надежду, что датская сторона поддержит власти Армении в вопросе начале диалога по либерализации визового режима с ЕС.

По просьбе спикера датского парламента Арарат Мирзоян представил вопросы, касающиеся внутриполитической повестки дня Армении, в том числе процесса референдума о Конституционном суде.

Был затронут широкий круг вопросов региональной безопасности, в том числе нагорно-карабахский конфликт. Члены делегации во главе со спикером Национального Собрания представили суть нагорно-карабахского конфликта и подходов Армении по его исключительно мирному урегулированию в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.