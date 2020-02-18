Президент Армении принял посла США

Президент Армении Армен Саркисян 18 февраля встретился с послом США в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, собеседники обменялись мнениями по вопросам, связанным с сотрудничеством в различных областях между Республикой Армения и США. В частности, перспективной была признана реализация совместных проектов в сфере новейших технологий, особенно в области искусственного интеллекта. В этом контексте собеседники упомянули о возможном партнерстве в рамках президентской инициативы АТОМ по развитию технологий и науки в Армении, цель которой - сделать Армению ведущим центром в области искусственного интеллекта и математического моделирования.

Они также говорили о сотрудничестве в рамках ряда президентских инициатив, направленных на повышение международной репутации Армении и растущий интерес к нашей стране.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями о референдуме по Конституции Республики Армения, который состоится 5 апреля.