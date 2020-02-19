Презентации книг, концертные программы: в Армении отмечается День рождения Ованеса Туманяна

По случаю 151-летия со дня рождения великого поэта Ованеса Туманяна, который отмечается 19 февраля, интересные мероприятия пройдут как в Дсехе, так и в Ереване.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор Дома-музея Туманяна в Дсехе Роза Казумян подчеркнула, что в день рождения Туманяна отмечается также и День дарения книг, поэтому они подготовили указатели, на которых написаны строки Туманяна, касающиеся книг. Победившие в различных конкурсах ученики дсехской школы будут декламировать стихи автора. Будем принимать гостей из Музея литературы и искусства им. Е. Чаренца, из Национальной библиотеки Армении”, - отметила Казумян.

Она сказал, что в мероприятиях, организованных в день рождения Туманяна, с любовью участвуют как ученики, так и взрослые.

Насыщенную программу мероприятий подготовил также и Музей Ованеса Туманяна в Ереване. В музее пройдет традиционное угощение “Тост Туманяна”, состоится конкурс-игра. Музей продаст изданные им книги по специальному прайс-листу, проведет презентации образовательной программы “Семейный почтовый ящик”, красочной книги детских стихов “Милашка, милашка” и “Ваши знакомые”. С концертной программой выступит бэнд “Вселенная”.

Ованес Туманян родился 19 февраля 1869 года в селе Дсех. Начальное образование получил в родном селе, затем в приходской школе Джалалогли. В 1883 - 1887 гг. учился в школе “Нерсисян” в Тифлисе. Туманян начал писать с середины 1880-х годов. Как поэт стал известен в 1890-х годах. (“Стихи”, том 1- 2, 1890 - 1892).

Наивысший этап творческой зрелости и популярности Туманяна наступил в первые годы 20-го века. Творческие принципы Туманяна особенно ярко проявились в поэмах и балладах. В произведениях “Стон”, “Лореци Сако”, “Маро”, “Ануш” изображены армянский патриарх, село со своими обычаями, представлениями, социально-бытовыми противоречиями. В 1894 году Туманян написал поэму “К бездне”, в которой поэт рассказывает о вечности жизни, о тайне жизни и смерти. В поэме “Поэт и муза” он высмеял безразличное и вульгарное отношение к творческому труду, взаимоотношения писателя и общества.

Творчество Туманяна в значительной степени связано с фольклором. В основе его баллад лежат армянские и восточные легенды и традиции (“Ахтамар” - 1892, “Парвана” - 1903, “Тмкаберд” - 1902, “Великан” - 1908, “Капля меда” - 1909, “Монастырь Агавни” – 1913, “Храбрый Назар”-1912). Он переводит сказки братьев Гримм, русских, индийских, японских, итальянских и другие народные сказки.

Среди лучших страниц армянской прозы - рассказы Туманяна, из которых особое место занимает “Гикор” (1895 ). Лучшие детские произведения - “Собака и кот” (1886 )и другие его стихи и произведения прозы. В последние годы жизни (1916 - 1922) он написал множество четверостиший, которые уникальны в своем роде.

В 1899 году по инициативе Туманяна в Тифлисе был создан литературный кружок “Вернатун”. Туманян написал и много статей, в которых затрагивались вопросы, касающиеся общественной жизни, литературы, фольклора, развития армянского языка. У него есть исследования о Наапете Кучаке, Нагаше Овнатане, Саят-Нове, о Пушкине, Дж. Байроне, М. Лермонтове.

Туманян был и активным общественным деятелем. В 1905 - 1907 годах он приложил большие усилия, чтобы положить конец спровоцированным царскими властями армяно-татарским столкновениям. По этой причине он дважды был задержан (1908 - 09, 1911 - 12). В годы Первой мировой войны он тесно сотрудничал с полководцем Андраником, дважды бывал в Западной Армении, лично (с дочерью) в Эчмиадзине участвовал в организации помощи западноармянским беженцам и особенно детям-сиротам. В 1918 году Туманян основал Союз армянских земляческих союзов (САЗС) с целью организации дела о самообороне народа на местах. После окончания Первой мировой войны в рамках САЗС во главе с Туманяном была создана следственная комиссия для подготовки документов о понесенном армянами ущербе в войне, который должен был быть представлен в Париже. Музей Туманяна есть в Ереване, дом-музей в Дсехе. Его именем названы Ереванский кукольный театр, школы, улицы, библиотеки в Ереване и в разных городах страны. В 1980 году СПА учредил ежегодную литературную премию имени Туманяна.

Туманян скончался 23 марта 1923 года в Москве, похоронен в Тбилисском пантеоне Ходживанк, а его сердце - в селе Дсех.

Анжела Амбарцумян