Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружем в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи. Как передает Арменпресс, об этом сообщил во вторник телеканал Al-Arabiya.

Согласно заявлению, судно "перевозило вооружения и боеприпасы, предназначавшиеся вооруженным группировкам".

По словам аль-Махджуба, судно с этим грузом прибыло из Турции, что является нарушением международных договоренностей, запрещающих поставки оружия в Ливию.

Ранее во вторник ливийский информационный портал Al-Wasat сообщил об обстреле, которому подвергся главный морской порт Триполи. По данным портала, несколько снарядов разорвались на территории порта. Спецпредставитель генсека ООН в Ливии Гасан Саламе подтвердил факт обстрела порта Триполи, заявив при этом о нарушениях эмбарго на поставку вооружений, а также о фактах переброски иностранных боевиков в Ливию.