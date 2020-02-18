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Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

Хаменеи заявил, что США пытаются разделить власть и народ Ирана

США пытаются разделить власть и народ Ирана, заявил во вторник верховный лидер страны Али Хаменеи в преддверии парламентских выборов в стране, которые пройдут в конце этой недели.

"Вы видите пропаганду американцев, как они хотят дистанцировать исламский строй и народ друг от друга. Они постоянно занимаются этим", - приводятся слова Хаменеи в его Twitter,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Выборы в однопалатный парламент Ирана пройдут 21 февраля. За 290 депутатских кресел будут бороться более 7 тысяч человек, чьи кандидатуры были утверждены Советом по охране конституции. Изначально претендентами на участие в выборах были более 15 тысяч человек, более половины из них участвовать в выборах не будут.

 

 




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БелТА


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