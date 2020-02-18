Я не собираюсь подавать в отставку: начальник Генштаба ВС РА

Начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян не собирается подавать в отставку. Как передает Арменпресс, об этом Давтян сказал в ходе брифинга в Национальном собрании Армении, касаясь последних трагических случаев, происходящих в армии.

“Во-первых, я не собираюсь подавать в отставку. Во-вторых, с 1 января по 17 февраля 2020 года 4 из 13 случаев смерти (срочные и контрактные военнослужащие, офицеры), зарегистрированных в Вооруженных силах, являются следствием несчастного случая, 4 обусловлены не имеющими отношения к службе обстоятельствами (болезнь, личные проблемы), по остальным 5 случаям возбуждены уголовные дела, обстоятельства выясняются. После этих событий я бывал и в воинских частях, и участвовал в похоронах солдат, я не избегал от этого”, - сказал Давтян.

18 февраля начальник Генштаба ВС Армении Артак Давтян был приглашен в Национальное собрание для обсуждения трагических случаев, происходящих в армии. Обсуждение было организовано постоянными комиссиями НС по вопросам обороны и безопасности и защиты прав человека и по общественным вопросам.