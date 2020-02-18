СМИ: в Китае за восемь дней открыли линию по производству защитной одежды для медиков

Руководство швейной фабрики в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-востоке Китая за восемь дней организовало новую линию по производству защитной одежды для медицинского персонала на фоне распространения нового коронавируса. Об этом во вторник сообщило агентство "Синьхуа".

По словам руководства предприятия, фабрика начала работать в круглосуточном режиме для удовлетворения спроса на защитные костюмы, вызванного эпидемией нового коронавируса. Отмечается, что новая линия позволит ежедневно выпускать 1 тыс. единиц этой продукции,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.