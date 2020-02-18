Вовлекать диаспору в бизнес-среду Армении - именно с этой целью в рамках визита в Москву главный уполномоченный по делам диаспоры Заре Синанян встретился с членами бизнес-клуба “Киликия”.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе главного уполномоченного по делам диаспоры РА, на встрече присутствовал также и чрезвычайный и полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян. Участникам встречи прежде всего была представлена деятельность офиса, приоритеты, вопросы повестки работы с диаспорой. В качестве важных направлений Заре Синанян выделил максимальное вовлечение диаспоры в жизнь Армении, развитие инфраструктур и устранение препятствий, осуществление массовой репатриации, восстановление взаимного доверия между диаспорой и Арменией.

Затем основатель клуба Нвер Саркисян представил главные задачи на 2020 год, в основном акцентируя возможности и перспективы инвестиционных программ в Армении. Была достигнута договоренность о проведении в апреле этого года, в сотрудничестве с Офисом главного уполномоченного по делам диаспоры мероприятия “Armenian Business Networking”. Заре Синаняну была представлена идея создания платформы офлайн коммуникаций “Cilicia Tun”, которая станет местом встреч и обмена опытом предпринимателей из диаспоры. Клуб запустит также и электронную платформу, на которую пользователи смогут загружать свои данные, сферы деятельности, знакомиться друг с другом и совместно работать.

Заре Синанян выразил благодарность предпринимателям за подобный интерес к бизнес-среде Армении и выразил готовность к сотрудничеству и содействию.