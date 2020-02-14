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Мгер Григорян принимает участие в рабочем обсуждении вокруг стратегии ЕАЭС на 2020- 2025 гг.

Мгер Григорян принимает участие в рабочем обсуждении вокруг стратегии ЕАЭС на 2020- 2025 гг.

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации вице-премьер Мгер Григорян в Москве принимает участие в рабочем обсуждении вокруг стратегии ЕАЭС на 2020-2025 гг. В мероприятии приняли участие члены Совета ЕЭК - вице-премьеры государств-членов ЕАЭС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, сегодняшним обсуждениям предшествовали двухдневные экспертные обсуждения. Планируется, что формат обсуждений с участием вице-премьеров будет носить периодический характер.




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БелТА


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