Мгер Григорян принимает участие в рабочем обсуждении вокруг стратегии ЕАЭС на 2020- 2025 гг.

Находящийся с рабочим визитом в Российской Федерации вице-премьер Мгер Григорян в Москве принимает участие в рабочем обсуждении вокруг стратегии ЕАЭС на 2020-2025 гг. В мероприятии приняли участие члены Совета ЕЭК - вице-премьеры государств-членов ЕАЭС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Мгера Григоряна, сегодняшним обсуждениям предшествовали двухдневные экспертные обсуждения. Планируется, что формат обсуждений с участием вице-премьеров будет носить периодический характер.