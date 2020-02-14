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Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Путин и Зеленский обсудили подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки"

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса президента Украины.

"Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров "нормандской четверки", - говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Кроме того, лидеры двух стран обсудили вопросы планируемого обмена удерживаемыми лицами между Киевом, Россией и Донбассом, а также заявили о необходимости активизировать работу контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе для реализации предыдущих договоренностей, добавили в пресс-службе.

 

 




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БелТА


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