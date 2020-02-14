"Газпром" снизил на 35% поставки газа в Турцию в 2019 году

"Газпром" в 2019 году снизил поставки газа в Турцию на 35% - до 15,510 млрд куб. м против 23,964 млрд куб. м годом ранее, следует из отчета российского газового холдинга, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Всего экспорт "Газпрома" в страны Западной Европы уменьшился на 9% - до 147,44 млрд куб. м. Регион Западной Европы, куда "Газпром" включает и Турцию, остается крупнейшим рынком сбыта для газового холдинга.

Основными потребителями российского газа в регионе являются Германия (снижение поставок на 8,5%, до 53,5 млрд куб. м), Италия (-2,9%, до 22,1 млрд куб. м) и Франция (+8,3%, до 14,1 млрд куб. м). Поставки газа в Великобританию упали на 28% и составили 10,32 млрд куб. м.