Азербайджанский авторитаризм дает серьезные трещины: Татевик Айрапетян о выборах в Азербайджане

Депутат парламентской фракции “Мой шаг” Татевик Айрапетян считает, что авторитаризм Азербайджана дает серьезные трещины. Как передает «Арменпресс», об этом Айрапетян сказала в ходе парламентского бриффинга 14 февраля, касаясь внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

“Главной целью проведения досрочных парламентских выборов в Азербайджане было омоложение парламента. Однако, из 125 депутатов лишь 45 вновь избранные, из которых молодыми могут считаться 10 - 12 человек. Там сейчас происходит очень интересный процесс. Правящая семья не смогла добиться желаемой для нее картины, и сейчас Центральная избирательная комиссия Азербайджана занята тем, что отзывает мандаты избранных депутатов. Выборы были сфальсифицированы, но желанной картины не получилось. В этом плане азербайджанский авторитаризм дает серьезные трещины”, - сказала Айрапетян.

9 февраля в Азербайджане состоялись внеочередные парламентские выборы. На внеочередном заседании политсовета правящей партии “Новый Азербайджан” 28 ноября было принято решение выступить с предложением о роспуске действующего парламента. Решение было обосновано тем, что нынешний состав Милли Меджлиса не соответствует политике главы государства и фактически не участвует в проводимых в стране реформах, инициированных президентом Ильхамом Алиевым.