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Борцы вольного стиля стартуют на чемпионате Европы

Борцы вольного стиля стартуют на чемпионате Европы

Члены сборной Армении по вольной борьбе стартуют на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Мигран Джабурян (57 кг) в 1/8 финала встретится с представителем Беларуси Димчиком Ринчиновым.

Соперником Володи Франгуляна в квалификационном раунде в весе 65 кг. станет Давид Хабат из Словении.

Грайр Алиханян - 74 кг в 1/8 финала встретится с грузином Автандилом Кенчадзе.

В весовой категории 86 кг Оганес Мхитарян в 1/8 финала встретится с украинцем Ильей Арчая.

В весовой категории 97 кг Саркис Овсепян поборется с грузином Элизбаром Одикадзе.

Этот чемпионат Европы не рейтинговый для Олимпийских игр.




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БелТА


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