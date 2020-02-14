Борцы вольного стиля стартуют на чемпионате Европы

Члены сборной Армении по вольной борьбе стартуют на чемпионате Европы.

Как передает «Арменпресс», Мигран Джабурян (57 кг) в 1/8 финала встретится с представителем Беларуси Димчиком Ринчиновым.

Соперником Володи Франгуляна в квалификационном раунде в весе 65 кг. станет Давид Хабат из Словении.

Грайр Алиханян - 74 кг в 1/8 финала встретится с грузином Автандилом Кенчадзе.

В весовой категории 86 кг Оганес Мхитарян в 1/8 финала встретится с украинцем Ильей Арчая.

В весовой категории 97 кг Саркис Овсепян поборется с грузином Элизбаром Одикадзе.

Этот чемпионат Европы не рейтинговый для Олимпийских игр.