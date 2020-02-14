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В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли

Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Карантинные меры могут замедлить распространение болезни, но они были приняты уже после того, как вирус успел проникнуть в разные районы Китая и за его пределы, сказал эксперт, которого цитирует агентство Блумберг.

Построенная Лонджини модель опирается на данные, согласно которым каждый инфицированный при обычных условиях заражает еще двух или трех человек. Даже если уменьшить этот показатель вдвое, вирусом заразится третья часть жителей Земли, сказал Лонджини, который также возглавляет центр по статистике инфекционных болезней в университете Флориды.

 

 




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БелТА


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