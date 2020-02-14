Изменены критерии распределения социальных квартир домов, построенных в Гюмри Фондом “АРДА”. Социальные квартиры домов, построенных в Гюмри в результате сотрудничества мэрии Гюмри и благотворительного Фонда “АРДА”, решением комиссии по распределению квартир, будут распределяться по новым стандартам.

Как сообщает «Арменпресс», речь идет о распределении шести квартир, из построенных на третьем этапе домоов. Комиссия решила исключить из установленных ранее критериев пункты, касающиеся одиноких лиц, оставшихся без крова вследствие землетрясения, и установить новый стандарт - предоставлять квартиры жителям домиков, расположенных в зеленых зонах общины Гюмри (обязательное условие - иметь учет домика с 1998 года), чтобы, в первую очередь освободить зеленые зоны города.

Как сообщает мэрия Гюмри, в установленном комиссией порядке 1-комнатные квартиры будут предоставлены семьям, состоящим из 4 человек, в которых есть как минимум 1 несовершеннолетний ребенок, а 2-комнатные - семьям из 4 и более человек, в которых есть как минимум 2 несовершеннолетних ребенка.

Церемония вручения социальных квартир состоялась 27 декабря 2019 года. 3 социальные квартиры из 18, были предоставлены жителям, участвовавшим в прошлогодней жеребьевке, но не получившим квартиры. Жителям бывшего общежития текстильщиков по адресу Гарегина Нжде 7 были предоставлены 3 однокомнатные квартиры. По предложению мэрии одна 2-х комнатная квартира была предоставлена семье Мноянов из Гюмри (4 человек), еще одна однокомнатная квартира по предложению благотворителя была предоставлена Гоар Степанян.

Для распределения остальных квартир было предусмотрено в начале этого года созвать заседание комиссии, внести изменения в критерии и по очередности осуществить дальнейшие процессы.

Арменуи Мхоян