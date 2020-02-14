Демократия приведет к преодолению конфликтов в регионе: Никол Пашинян

Переговорный процесс по урегулированию карабахского конфликта должен быть сохранен под сопредседательствеом Минской группы ОБСЕ. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Фонде Фридриха Эберта.

“Это исключительный переговорный формат, в котором присутствует сотрудничество России, США и Франции. Именно благодаря этому сотрудничеству уже 25 и более лет в регионе сохраняется относительная стабильность”, - сказал Никол Пашинян, отвечая на вопрос о формате Минской группы ОБСЕ.

Что касается фактора ЕС, то Никол Пашинян отметил, что гражданские структуры могут активно работать с карабахскими коллегами.

“Для меня странно, что ЕС, будучи сторонником защиты прав человека, демократии, не имеет формата сотрудничества с представителями гражданского общества Карабаха. Говорится, что есть проблемы со статусом Карабаха. Я говорю, предположим, статус Карабаха не ясен, но разве есть какие-либо сомнения относительно статуса людей, живущих в Карабахе. Разве вопрос защиты и развития прав проживающих в Карабахе людей не умещается в контексте защиты прав человека? Я думаю, что страны ЕС могут поддержать этот процесс”, - сказал Никол Пашинян. Он подчеркнул, что демократия - один из важных компонентов урегулирования карабахского конфликта. Более того, именно демократия приведет к преодолению конфликтов в регионе.

Присутствовавший на встрече представитель азербайджанской общины в Берлине задал премьер-министру Николу Пашиняну вопрос о том, когда он сможет вернуться в свой отцовский дом, этой возможности сегодня нет.

“Знаете, есть Шаумянский район, где до 1990 года жили армяне. Сегодня тысячи шаумянцев не могут вернуться к себе домой, поскольку Шаумян подвергся этническим чисткам. Та ситуация, которую мы имеем сегодня, статус-кво, является результатом всего лишь одного: армяне Карабаха хотели и хотят защищать свое право на жизнь. Они не хотели и не хотят кого-либо лишать их домов, а хотели защитить свое право на жизнь”, - сказал Никол Пашинян.

Он также коснулся заявлений, что Армения стремится к Европе.

“Армения никуда не уходит. Армения там, где была. Мы продолжаем оставаться на своем месте”, - добавил премьер-министр.