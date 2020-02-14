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Европейские индексы - 13-02-20

Европейские индексы - 13-02-20

МОСКВА, 14 ФЕВРАЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 февраля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.03% и составил 13745.43 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.19% и составил 6093.14 пункта, британский FTSE снизился на 1.09% и составил 7452.03 пункта, а российский RTSI снизился на 0.90% и составил 1543.50 пункта.




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