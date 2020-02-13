В Берлине состоялись армяно-германские переговоры на высоком уровне

В Берлине состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, канцлер Германии приветствовала и подчеркнула важность визита премьер-министра Республики Армения, выразив уверенность, что это дает возможность обсудить вопросы повестки отношений двух стран. Госпожа Меркель отметила, что правительство ее страны будет и впредь поддерживать армянскую сторону по различным направлениям для эффективного продвижения демократических реформ.

Премьер-министр Пашинян коснулся экономических развитий в Армении, отметив, что в различных секторах экономики зафиксированы высокие темпы роста. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении заинтересовано в расширении присутствия немецкого бизнеса и капитала на армянском рынке, и пригласил немецкие компании принять участие в инвестиционных проектах в различных сферах Армении.

В ходе встречи стороны обсудили различные вопросы, в том числе сотрудничество в сферах промышленности, инфраструктуры, туризма, информационных технологий, образования.

Премьер-министр Пашинян также коснулся предстоящего 5 апреля референдума о конституционных изменениях в Армении и его обстоятельств. Он отметил, что правительство Армении намерено пригласить международных наблюдателей, чтобы они следили за референдумом.

Ангела Меркель выразила поддержку правительства Германии в проведении судебно-правовых реформ в Армении и подчеркнула важность предпринятых правительством Армении шагов по развитию демократических институтов.