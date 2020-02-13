На YouTube был опубликован трейлер художественного фильма Уэса Андерсона "Французский диспетчер", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Действие происходит в 1950-е годы в вымышленном городе. Журналисты из французского отдела американской газеты решают выпускать свой журнал.

Режиссер, который написал и сценарий, как обычно, собрал звездный состав. В фильме снялись: Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Бенисио Дель Торо, Эдриан Броуди, Тимоти Шаламе, Оуэн Уилсон и многие другие.

Ожидается, что премьера картины состоится на Каннском кинофестивале. В этом году он пройдет с 12 по 23 мая.

Ранее СМИ писали, что в кинотеатрах "Французский диспетчер" появится 24 июля.

Уэс Андерсон известен такими работами, "Отель "Гранд Будапешт" (2014), "Королевство полной луны" (2012), "Водная жизнь" (2004), "Семейка Тененбаум" (2001).