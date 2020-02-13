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Началась встреча премьер-министра Армении и председателя Бундестага

Началась встреча премьер-министра Армении и председателя Бундестага

В Берлине началась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с председателем бундестага Германии Вольфгангом Шойбле. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, во встрече с армянской стороны принимают участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, чрезвычайный и полномочный посол Армении в ФРГ Ашот Смбатян, министр экономики Тигран Хачатрян, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Рубен Рубинян, помощник премьер-министра РА Грачья Ташчян.

С немецкой стороны принимают участие руководитель офися председателя Бундестага Хилмар Зак, руководитель отдела международных парламентских комиссий Бундестага Саския Лойенбергер, начальник отдела коммуникаций Свен Гьоран Мэй и другие.

На 13 февраля запланирована также и встреча премьер-министра Армении с канцлером Германии Ангелой Меркель.




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БелТА


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