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Делегация во главе с Николом Пашиняном прибыла в Берлин

Делегация во главе с Николом Пашиняном прибыла в Берлин

Делегация во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном прибыла в Берлин. Как передает корреспондент «Арменпресс» из Берлина, в составе делегации министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Федеративной Республике Германия Ашот Смбатян, министр экономики Тигран Хачатрян, депутат парламентской фракции “Мой шаг” Рубен Рубинян и другие.

В Берлине запланирована встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна с канцлером Германии Ангелой Меркель. Лидеры двух стран выступят с заявлениями для представителей СМИ. Никол Пашинян встретится также и с председателем Бундестага Вольфгангом Шойбле.

Глава правительства в Фонде Фридриха Эберта Социал-демократической партии встретится с научными, экспертными кругами ФРГ.

14 февраля премьер-министр Пашинян выедет в Мюнхен, где примет участие в официальной церемонии открытия Мюнхенской конференции по безопасности. В рамках конференции запланирован ряд двусторонних встреч премьер-министра.




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