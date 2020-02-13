Принят закон о установлении мест для размещения рекламы в Ереване

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона О внесении дополнения в Закон “О рекламе”.

Как передает «Арменпресс», автором законопроекта является член фракции “Мой шаг” Артур Ованнисян.

Проектом закона запрещается размещение объявлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности физическими и юридическими лицами, на территориях общего пользования города Еревана, на опорных столбах, электрических столбах, стволах деревьев, городских строениях, а также в любых других общественных местах, за исключением специальных щитов, предусмотренных для объявлений, размещенных с этой целью перед многоквартирными жилыми зданиями в пределах административных границ города Еревана.

Законопроект был принят, получив 107 голосов “за”, 1 “против, 6 воздержавшихся.