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Принят закон о установлении мест для размещения рекламы в Ереване

Принят закон о установлении мест для размещения рекламы в Ереване

Национальное собрание РА приняло в первом чтении проект закона О внесении дополнения в Закон “О рекламе”.

Как передает «Арменпресс», автором законопроекта является член фракции “Мой шаг” Артур Ованнисян.

Проектом закона запрещается размещение объявлений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности физическими и юридическими лицами, на территориях общего пользования города Еревана, на опорных столбах, электрических столбах, стволах деревьев, городских строениях, а также в любых других общественных местах, за исключением специальных щитов, предусмотренных для объявлений, размещенных с этой целью перед многоквартирными жилыми зданиями в пределах административных границ города Еревана.

Законопроект был принят, получив 107 голосов “за”, 1 “против, 6 воздержавшихся.




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БелТА


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