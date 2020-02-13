Азербайджан пытается замаскировать провал демократии нагорно-карабахским конфликтом: Анна Нагдалян

Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян коснулась вопроса о внеочередных парламентских выборах в Азербайджане. «Арменпресс» представляет ответ пресс-секретаря МИД Армении на заданный вопрос.

Вопрос: В Азербайджане состоялись парламентские выборы, и уже известны международные оценки. В то же время МИД Азербайджана сделал заявление по поводу состоявшихся в этой стране парламентских выборов, в котором отмечается, что во время парламентских выборов в Азербайджане голосовали также и избиратели из Нагорного Карабаха, в результате которых избранные парламентарии являются избранными представителями Нагорного Карабаха.

Ответ: Мы неоднократно отмечали, что формирование и укрепление демократических обществ в регионе исходит из интересов региональной стабильности, развития и процветания.

Мы знакомы с оценками международных наблюдателей по выборам. Как отмечается в предварительном докладе международной наблюдательской миссии и оценках руководителей наблюдательской миссии, выборы сопровождались систематическими грубыми нарушениями.

На этот раз Азербайджан пытается скрыть провал своей демократии, крайне низкий уровень легитимности выборов. Ложные и пустые утверждения Азербайджана о том, что на этих выборах формируются избранные представители Нагорного Карабаха, наилучшим образом отражают искаженное восприятие демократии Азербайджана.

Народ Арцаха не участвовал в выборах в Азербайджане ни сейчас, ни на протяжении всей истории Азербайджанской Республики.

Хотелось бы напомнить, что народ Арцаха реализует свое право на выборы на своей родине 31 марта - на очередных общегосударственных выборах, во время которых посредством свободного волеизъявления изберет своих представителей - президента и депутатов Национального собрания.