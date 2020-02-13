Виноделие, ремесла, кухня: “Гастро двор” в сфере туризма занимает свое стабильное место

Пилотная программа “Гастро двор”, осуществленная в Армении еще в 2018 году, получила широкое распространение. Увидев удачный опыт, жители многих общин также выразили желание воплотить в жизнь эту интересную туристическую инициативу и в своем населенном пункте. Программа реализуется при финансировании правительства России и в рамках программы ООН ”Развитие интегрированного сельского туризма”.

Как сказала в беседе с «Арменпресс» эксперт программы развития интегрированного сельского туризма программы ПРООН Лусине Балаян, в рамках программы “Гастро двор” были предусмотрены два компонента: еда и виноделие, еда и ремесла. Гастро дворы - своеобразные туристические места, где туристы имеют возможность отведать армянские блюда, стать очевидцами процесс создания вина, ремесленных навыков и пообщаться с местными жителями.

“Гастро дворы - это не просто территории, там живут люди, туристам показывают наши традиции, культуру, кухню, ручную работу и т. д. В 2018 году мы осуществили ряд пилотных программ в разных областях: Тавуше, Арагацотне, Вайоц Дзоре, Арарате”, - сказала Лусине Балаян.

Поскольку пилотные программы были успешными, в 2019 году был объявлен конкурс на реализацию программ Гастро дворов с тремя компонентами: еда и виноделие, еда и ремесленное дело, еда, ремесленное дело и виноделие. Конкурсная комиссия выбрала участников второго тура, провела локальный мониторинг и оценила потенциал бенефициаров. Победители получили возможность сформировать в своих общинах собственный гастрономический двор.

В рамках реализации программ Гастро дворов бенефициарам предоставляется содействие - будь то оборудование, консультационные или проектно-сметные вопросы. Например, достаточно большая поддержка была предусмотрена в связи с виноделием. Для обеспечения стабильности программы бенефициару сроком на три года было предоставлено необходимое оборудование для производства вина в домашних условиях. Оборудование предназначено для обеспечения всего региона производства вина. Бенефициары сотрудничают и со специалистами, которые следят за качеством вина, реализацией надлежащих условий получения продукции.

“Программа настолько удалась и заинтересовала, что правительство также приняло в ней участие, чему мы очень рады”, - сказала Лусине Балаян.

В этом году в республике запланировано открытие более двух десятков Гастро дворов. 15 февраля в рамках программы “Развитие интегрированного сельского туризма”, финансируемой правительством России и реализуемой Программой развития ООН (ПРООН), предусмотрена официальная церемония открытия “АРТ-ловушки Гастро двора”. Она будет действовать в селе Хачпар Араратской области.

Цель проекта - способствовать диверсификации, развитию и стимулированию туристических услуг в сельских общинах. Он создает базовые туристические услуги, основываясь на сельских домашних хозяйствах. Проект “Гастро двор” включает следующие комплексные услуги: предоставление традиционного питания, домашнее виноделие и ремесленное дело.

Анна Гзирян