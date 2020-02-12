Пантюркисткие фашисты вновь отличились в Иране своей армянофобской выходкой

11-го февраля во всем Иране отмечалась 41-ая годовщина победы Исламской революции. В разных городах страны, и, конечно же, в столице Тегеран, проводились массовые торжественные шествия. Традиционно иранцы в ходе марша выкрикивали фразу “Смерть Америке!”, символизирующую борьбу Исламской Республики с капиталистическим влиянием в Иране. Однако, один из участников шествия вместо привычной фразы выкрикивал лозунг “Смерть Армении!” (Marg bar Armanestan). Очевидно, что иранский тюрок намеревался устроить некую провокацию, однако долго играть на камеру он не решился, т.к. услышав эти слова, иранцы наверняка указали бы фашисту его настоящее “место”, передает Арменпресс со ссылкой на Инфотека24.

Всем хорошо известно, что в Иране армяне пользуются особым, теплым и уважительным отношением не только со стороны обычного населения, но и властей Исламской Республики. Армения всегда поддерживала соседний Иран в трудных для него ситуациях на международных платформах, а Иран отвечал благодарностью и взаимопомощью. Чего нельзя сказать о тюркских государствах региона – Азербайджана и Турции.

Азербайджанские сепаратисты – носители пантюркистской идеологии – создают немало проблем для Ирана, разжигая атмосферу вражды и ненависти к иранскому народу и властям, и угрожая безопасности страны.

Уверены, подобное проявление армянофобии в центре иранской столицы не должно остаться безнаказанным, и правоохранительные органы ИРИ всерьез займутся азербайжанским провокатором.