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Основной движущей силой развития Иордании и Армении является человеческий капитал: Абдалла II

Основной движущей силой развития Иордании и Армении является человеческий капитал: Абдалла II

Иордания, как и Армения, превратила свой человеческий капитал в основную движущую силу, ведущую к развитию. У обеих стран есть многое, что можно извлечь из двустороннего сотрудничества. Как передает «Арменпресс», об этом на встрече с журналистами после встречи с президентом Армении Арменом Саркисяном сказал Король Иорданского Хашимитского Королевства, Его Королевское Величество Абдалла II Ибн аль-Хусейн аль-Хашими.

“Ереван, один из старейших городов мира, напоминает мне мою любимую Иорданию. Наши страны и народы, оставаясь верными своей идентичности, культуре и вере, занимают свое особое место в современном мире. Иордания, как и Армения, превратила свой человеческий капитал в основную движущую силу, ведущую к развитию. У обеих наших стран есть многое, что можно извлечь из двустороннего сотрудничества, чтобы капитализировать этот многообещающий потенциал”, - отметил он.

Король Иордании подчеркнул, что тысячи иорданцев выходцы из Армении. ”Они - честь наших стран и играют жизненно важные роли в искусстве, образовании, общественной службе, бизнесе и во многих других сферах. Они формируют ту основу, на которой продолжает развиваться и наша дружба”, - добавил король Абдалла II.




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БелТА


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