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В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи короля Иордании

В резиденции президента Армении состоялась официальная церемония встречи короля Иордании

В резиденции президента Республики Армения состоялась официальная церемония встречи короля Иорданского Хашимитского Королевства, Его Королевского Величества Абдаллы Второго Ибн аль-Хусейна аль-Хашими, прибывшего в Армению с официальным визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Иорданского Хашимитского Королевства и Республики Армения.

Президент Армен Саркисян и король Абдалла Второй в сопровождении командира почетного караула провели осмотр военного оркестра и почетного караула. Президент и король представили друг другу официальные делегации обеих стран и приняли парад почетного караула.




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БелТА


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