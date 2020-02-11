Президент Армении не исключает продолжения дальнейших обсуждений и после назначения дня референдума

Управление по связям с общественностью аппарата президента Республики Армения откликнулось на вопросы СМИ, касающиеся референдума по конституционным реформам Республики Армения. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное управлением по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“В ответ на многочисленные вопросы СМИ относительно референдума по конституционным реформам, сообщаем:

Президент республики подписал указ о назначении дня референдума на 5 апреля, руководствуясь положениями статьи 206 Конституции, согласно которой президент республики в трехдневный срок после принятия Национальным собранием постановления о проведении референдума назначает референдум.

Подчеркивая важность конституционных реформ, а также необходимость сохранения верховенства закона, поддержания высокого международного авторитета Армении, президент республики в то же время, не исключает продолжения дальнейших обсуждений, проведения консультаций с общественно-политическими группами, профессиональным сообществом, государственными органами - Национальным собранием, правительством, Конституционным судом, обращения к соответствующим международным структурам и экспертам для консультативного мнения.

Президент республики всегда выражал свою принципиальную позицию - целесообразность и необходимость важнейших решений, касающихся государственной и общественной жизни, определять непосредственным волеизъявлением народа - референдумом”.