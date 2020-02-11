 “Просвещенная Армения” хочет оспорить решение по КС, но не имеет достаточного количества подписей

Парламентская фракция “Просвещенная Армения” готова оспорить в Конституционном суде решение о проведении референдума по конституционным изменениям, однако для этого не имеет достаточного количества подписей депутатов.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал руководитель фракции “Просвещенная Армения” Эдмон Марукян.

“Общество ждет, обратится ли фракция “Просвещенная Армения” в КС или нет. Мы постоянно говорим, что готовы обратиться в КС, по сути, мы опубликовали скелет заявления о том, какие нарушения были совершены. Я и Тарон Симонян были готовы представить это заявление в суд. Но партия не имеет необходимого количества подписей, следовательно, этот вопрос, я думаю, закрыт.

Он отметил, что имеющиеся у них инструменты были использованы до конца, и они готовы обратиться в КС, если будут подписи.

Марукян подчеркнул, что они всегда говорили, что Конституция, сформированная Сержем Саркисяном и Грайром Товмасяном, должна быть изменена, и Армения должна иметь демократическую конституцию. Марукян отметил, что они приводили различные проекты, чтобы изменить эту систему, однако все были отказаны. “Говорили, сделаем это посредством комиссии по конституционным реформам, проведем референдум. Комиссия создана, сегодня мы отправляем народ на референдум для изменения одной статьи”, - сказал он и выразил мнение, что власти смирились с унаследованной от прежней системы конституцией, и не согласны только с членством Грайра Товмасяна в КС.

По мнению Марукяна, Товмасян после революции должен был подать в отставку. Он был автором Конституции с такими проблемами, вся команда власти ушла, он остался, это бессмысленно. Это из области морали”, - сказал Марукян и отметил, что, однако, в правовом плане нет уязвимых мест, и поэтому власти хотят изменить статью Конституции.

Партия “Просвещенная Армения” считает референдум полностью незаконным и антиконституционным. Марукян отметил, что они не видят себя ни в лагере “да”, ни в лагере “нет”. По его мнению, если какие-то люди будут агитировать за ”нет”, то власти обвинят их в том, что они защищают Сержа Саркисяна. Но если не будет лагеря “нет”, пусть агитируют только за “да”, народ все решит. Генерирование какого-либо фронта “нет” будет означать дать властям шанс. И, следовательно, мы не видим себя ни в каком-либо лагере, имеющийся у нас инструментарий мы до конца использовали и готовы обратиться в КС, если будут подписи”, -сказал Марукян и призвал и другие силы не вступать в войну ненависти, разрешить лагерю “да”, пропагандировать свое “да”, чтобы со стороны власти не звучали бы призывы против них.

Проведение референдума по конституционным реформам предполагает разрешение вопроса прекращения полномочий председателя Конституционного суда Грайра Товмасяна и 6 членов суда. Референдум по конституционным реформам состоится 5 апреля. Фракция “Мой шаг” Национального собрания Республики Армения предложила прекратить срок полномочий председателя Конституционного суда и шести членов Конституционного суда. Однако, “Мой шаг”, в первом чтении проголосовал против представленного ими же проекта, предложив провести по этому вопросу референдум. Решение о проведении референдума на заседании НС было принято лишь голосами “за” членов фракции “Мой шаг”.