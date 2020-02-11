Чудовище Зеки: армянский дипломат раскрыл тайну о самом жестоком организаторе Геноцида армян

Имя Салиха Зеки (Кушаркова), одного из самых страшных злодеев, совершивших Геноцид армян, на протяжении десятилетий оставалось в тени. «Арменпресс» беседовал с начальником Управления сопредельных стран МИД Армении, доктором исторических наук (РФ и РА), профессором (ЕГУ) Арсеном Авагяном, который, изучая архивы Османской империи, России и Грузии, раскрыл тайну чудовища Зекина.

“Салих Зеки родился в 1883 году в городе Самсун, он был черкесом по национальности. Его отец иммигрировал в Османскую империю в 1864 году, во время большой миграции черкесов из Кубанского района Северного Кавказа. В армянских источниках, во всех воспоминаниях, связанных с геноцидом или вообще с освещением событий этого периода, имя Салиха Зеки упоминается как “Чудовище Зеки”, который вначале 1915 года был в Эвереке, потом был губернатором Дейр-эз-Зора, где находился самый большой лагерь беженцев, и по разным данным организовал уничтожение около 200 тысяч армян. В чем же проблема, связанная с Салихом Зеки? Исследуя источники, создается впечатление, что он появился в 1915 году, развернул свою самую широкую деятельность в 1916-ом и исчез. То есть, очень мало информации о его прошлой и последующей жизни”, - сказал Авакян.

Арсен Авагян нашел информацию о Салихе Зеки в российских и грузинских источниках в Османской империи, однако в османских архивах есть около 210 чиновников под тем же именем, что и запутывает исследователей.

“Я дважды, в 2001 – 2005 и в 2015 – 2019 годах, занимал должность постоянного представителя Армении в Организации Черноморского экономического сотрудничества. И поскольку мои монографии и научные статьи в Турции изданы на турецком языке, то есть, я достаточно известен. И мне позволили работать с османским архивом. 6 лет я работал в Османском архиве, собрал множество различных архивных документов. Кроме того, и в российских архивах есть очень важные материалы о Салихе Зеки. Я нашел несколько материалов и в грузинских архивах, так как Салих Зеки в 1925 – 1933 гг. учился в Московском государственном университете, жил в Тифлисе. Мои друзья – турецкие историки помогли раздобыть некоторые материалы и из архива Азербайджана. В деле установления советской власти в Азербайджане Салих Зеки сыграл важную роль, и это подтверждается архивными документами. Интересно также, что он был заместителем председателя комиссии по разработке латинского алфавита азербайджанского языка, а также главным редактором азербайджанского журнала “Dai Yildiz” и газеты “Yeni Fikir” “, - отметил он.

Салих Зеки играл большую роль и в осуществлении Геноцида армян. Назначение Салиха Зеки на пост губернатора Дейр-эз-Зора было обусловлено его особой жестокостью.

“Назначение Салиха Зеки губернатором Дейр-эз-Зора было по предложению губернатора Сирии Абдула Халика Ренда. Кроме того, это назначение Ренда обосновал очень интересно. Он отметил, что предыдущий губернатор Адил бей был очень милосерден к армянам: депортированных армян не уничтожал, а даже содержал их, создавал для них условия, и нужен кто-то, кто может осуществить запланированные в отношении армян действия. Ренда предложил кандидатуру Салиха Зеки, который в Эвереке уже приобрел достаточную известность из-за своей жестокости. Многие события в истории Геноцида армян связаны с именем Салиха Зеки, например, в Эвереке он повесил депутата Османского парламента Мецн Мурада с 8 друзьями, нарушив закон сослал семью героя битвы при Дарданеле Саркиса Торосяна”, - сказал Авакян.

Исследования Авагяна показали, что для уничтожения армян Зеки использовал и армян – вероотступников.

“Салих Зеки использовал сменивших веру армян для уничтожения армян. Он говорил, если вы отреклись от своей веры, то должны доказать свою верность и уничтожать своих соотечественников. Салих Зеки также набрал и группы черкесов со всего района, которых также использовал в деле уничтожения армян. Есть много воспоминаний свидетелей и выживших, в которых упоминается имя Салиха Зеки. Депутат османского парламента Эммануэль Эмманулидис отмечает, что в 1917 г. он встречался с Салихом Зеки, который сказал, что сожалеет, что уничтожил 60 тысяч армян, сжигал детей живьём, и даже хочет покончить с собой. В своей краткой автобиографии, написанной в Москве в 1933 г., Салих Зеки, описывая уничтожение армян и то, какие кровавые сцены и массовые погромы происходили в ходе депортации армян, признавался: “Как губернатор я несу ответственность за это, так как участвовал в этом гнусном деле”, - отметил историк-дипломат.

В 1918 г. Салих Зеки покинул Турцию. В 1920 г. Зеки был приговорен к смертной казни, решение о которой было подписано султаном, однако так и не было выполнено, после чего начался коммунистический путь Зеки, в котором деятель, совершивший геноцид, предстал под фамилией Кушарков.

“Этот человек стал коммунистом, и интересно, что тогда он работал и с армянами. После уничтожения армян этот человек сотрудничал с армянскими коммунистами, работал. При этом Анастас Микоян достаточно помог Салиху Зеки в его коммунистической деятельности. Салих Зеки сыграл достаточно большую роль, и не только в вопросе основания Коммунистической партии Турции, но и очень примечательно, что он был тем звеном, посредством которого устанавливалась связь между турецкими коммунистами Баку и националистическим движением Анатолии. В его личном деле и в составленных по нему различных докладах было отмечено, что Зеки участвовал в уничтожении армян”, - сказал Авакян.

Ряд обстоятельств, связанных с Салихом Зеки (Кушарков), способствовали тому, чтобы он на протяжении десятилетий оставался нераскрытым. В этом деле определенную роль сыграли и сведения, опубликованные в армянской прессе в 1918 г.

“Турецкая историография не отрицает существование Салиха Зеки, но есть одна проблема: в турецкой историографии нет исследований относительно Салиха Зеки, и есть одно интересное обстоятельство: пишущие про Салиха Зеки, приписывают ему не ту фамилию, тем самым способствуя исчезновению этого человека с исторической арены. Армянские газеты отмечали, что в 1918 г. его вместе с помощником в окрестностях Бейрута задержали и убили солдаты армянского легиона. Есть и другая информация, что он был задержан и убит армянами в Сирии. Но на самом деле в это время он находился в Стамбуле, а в 1918 году уже выехал в Баку. Он опасался, что его будут судить за преступления, совершенные в отношении армян. Именно так и произошло”, - отметил дипломат.

Имя Салиха Зеки было включено и в большой, и в малый список операции "Немезис". Многие из тех, кто работал с ним, знали, кто он, и при этом со стороны армян по отношению к нему не было никаких посягательств. Салих Зеки умер в Москве 3 ноября 1940 года, в 57 летнем возрасте.

Книга начальника управления сопредельных стран Министерства иностранных дел, доктора исторических наук (РФ и РА), профессора ЕГУ Арсена Авагяна “Деятель, коммунист иттихады - Салих Зеки (Кушарков), оставшийся в тени” издана на турецком языке в Стамбуле.

Норайр Шогикян