Время в Ереване: 11:07:36,   8 Февраль

Увеличится финансирование ереванских шахматных школ

Увеличится финансирование ереванских шахматных школ

Финансирование ереванских шахматных школ в 2020 году увеличится.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян  на своей странице в социальной сети Facebook.

В 2020 году заработная плата шахматных тренеров в Ереване увеличилась на 60 процентов, а зарплата административного персонала в шахматных школах —на 25 процентов. В результате сумма, выделенная от Еревана шахматным спортивным школам, увеличилась примерно на 37% и составила около 285 млндрамов




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации