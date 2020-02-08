Увеличится финансирование ереванских шахматных школ

Финансирование ереванских шахматных школ в 2020 году увеличится.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил президент Ереванской шахматной федерации Мхитар Айрапетян на своей странице в социальной сети Facebook.

В 2020 году заработная плата шахматных тренеров в Ереване увеличилась на 60 процентов, а зарплата административного персонала в шахматных школах —на 25 процентов. В результате сумма, выделенная от Еревана шахматным спортивным школам, увеличилась примерно на 37% и составила около 285 млндрамов