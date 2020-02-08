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Праздник Святого Саркиса с каждым годом все больше укореняется в армянском обществе

Праздник Святого Саркиса с каждым годом все больше укореняется в армянском обществе

Праздник Святого Саркиса, покровителя любви, его сына Мартироса и 14 воинов, который в этом году отмечается 8 февраля, очень популярен. Уже с 7 февраля Араратская Патриаршая епархия Армянской Апостольской Церкви проводит многочисленные мероприятия.

В беседе с Арменпресс преподобный Исаия Артенян подчеркнул, что столь большое количество людей, присутствующих на мероприятиях, доказывает, что важность праздника в нашем обществе растет год от года. 

«Беспрецедентное количество людей и партнеров, присоединившихся к нам, чтобы отметить этот праздник, доказывает, что он становится  массовым и популярным», - сказал он.

Размышляя о смысле соленойлепешки, съедая которую перед сном,   молодые люди загадывают и мечтают о своем будущем супруге после еды, отец Исаия сказал, что люди редко интересуются, правдива ли эта история или нет.

«Люди знают, что употребление соленой  лепешки - это просто традиция, и  не надо воспринимать это всерьез. Для нас важнее всего, когда они спрашивают, как посещать богослужение, как принимать причастие и т.д.», - сказал он, добавив, что каждый год как часть праздника прибавляется какое-нибудь новое мероприятие и, в случае успеха, становится регулярным.

По случаю праздника 8 февраля во всех церквях будет отмечаться благословение молодежи.

 




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