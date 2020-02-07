Начальник ГШ ВС Армении представил приоритеты пополнения военной техники ВС

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян представил, над приобретением какой военной техники работают Вооруженные силы Армении. Как сообщает Арменпресс, Давтян затронул этот вопрос в беседе с журналистами 7 февраля.

«Основным направлением деятельности Вооруженных сил являются современные средства противотанковой обороны, средства радиоэлектронной разведки и беспилотные летательные аппараты. В основном мы работаем в этом направлении, чтобы достичь новых качественных показателей», - сказал Давтян.