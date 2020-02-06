Мы искореним коррупцию, и пусть никто не сомневается в нашей решимости: Пашинян
Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся ареста председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна. “Вчера был арестован председатель Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян по подозрению в получении взятки. Хочу сказать, что это с одной стороны печально и оскорбительно, с другой – радостно. Печально, что действующий под флагом и гербом Армении, от имени народа Республики Армения чиновник может протянуть руку для грязных махинаций. Оскорбительно, что действующий под флагом и гербом Армении чиновник может взять взятку в 5 тыс долларов за посредничество перед премьер-министром в присвоении звания заслуженного строителя. Это оскорбление лично в мой адрес и оскорбление армянского народа и ценностей ненаильственной бархатной народной революции. И я не знаю, как будет звучать мое заявление, но я думаю, что лицо или лица, нанесшие такое оскорбление, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Это радостное событие в том смысле, что если бы в Республике Армения был кто-то, кто сомневался в нашей воле и решимости искоренить коррупцию, надеюсь, эти люди поняли, что все гораздо серьезнее, чем они могут себе представить. И если есть люди, которые сомневаются в моей решимости в этом отношении, я обещаю, что мы обязательно пойдем за этими людьми”, - сказал глава правительства.
Премьер-министр также коснулся раскрытого сегодня ночью на таможне Бавры крупного случая контрабанды с участием ряда сотрудников Таможенной службы: “Эти люди импортировали или помогали импортировать товары без таможенного оформления. То есть машины просто проезжали через таможенную границу. И моя реакция такая же: я поражен логикой этих людей, потому что создается впечатление, что эти люди не смотрят телевизор в Республике Армения, не следят за информацией в социальных сетях, вообще не следят за новостями. Если кому-то кажется, что мы здесь публично, перед камерами говорим одно, а в своих рабочих кабинетах делаем что-то другое, то эти люди очень ошибаются. И я хочу повторить, что мы неизбежно искореним коррупцию в Республике Армения, и пусть никто не сомневается в нашей решимости. Все те, кто сомневается, думаю, пожнут самые горькие плоды этих сомнений”.
Правительство внесло изменения в решение от 19 июля 2018 года “Об утверждении государственной программы содействия финансовому лизингу оборудования для перерабатывающих предприятий агросферы Армении” в связи с переходом забоя скота в скотобойнях. С целью расширения сети скотобоен предусматривается оказание государственной поддержки предпринимателям. В результате будет увеличено число предоставляющих услуги скотобоен бенефициаров, пользующихся программой. По словам министра экономики Тиграна Хачатряна, планируется профинансировать три вида деятельности: мобильные скотобойни, строительство модульных скотобоен, а также транспортные затраты на перевозку мяса, купленного у поставщика услуг скотобойни.
Правительство одобрило пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения»” и “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения «О местном самоуправлении»”. В результате принятия законопроектов будет обеспечена правовая база процесса объединения общин. Законопроектом “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения»” планируется осуществить две программы объединения общин - общины Лермонтово Лорийской области и общины Иджеван Тавушской области. В результате внесения изменений в закон Республики Армения “О местном самоуправлении” планируется в этих общинах 14 июня 2020 года провести выборы руководителей и членов советов старейшин.Коснувшись вопроса укрупнения общин, Никол Пашинян отметил: “Этот процесс был приостановлен не только из-за исследований, но и по той причине, что мы четко заявили, что без согласия жителей общины укрупнения не будет. И мы говорили об усилении института местного референдума. В результате обсуждения реализации этого политического тезиса возник такой вопрос: так как проведение референдума является определенным бременем для бюджета общины, возникает вопрос, почему мы настаиваем на референдуме, если может быть случай, когда нет возражений против укрупнения? То есть, получилась бы ситуация, что даже в отсутствие возражений, мы заставляем общину тратить собственные ресурсы на получение очевидного ответа. И поэтому мы решили идти не по этому пути, а по немного другому пути. Когда мы объявляем о намерении правительства провести укрупнение, мы называем группу общин, и в той общине - в бывшей общине или будущей общине, где есть возражения, граждане в этой общине могут сами инициировать референдум. И когда инициируется референдум и де-юре фиксируется, что община, большинство жителей общины против укрупнения, в этом случае мы уже учитываем это мнение, и, как мы уже говорили, воздержимся от укрупнения”.