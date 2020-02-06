Мы искореним коррупцию, и пусть никто не сомневается в нашей решимости: Пашинян

Сегодня состоялось очередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, до начала обсуждения вопросов повестки дня премьер-министр коснулся ареста председателя Комитета по градостроительству Ваагна Вермишяна. “Вчера был арестован председатель Комитета по градостроительству Армении Ваагн Вермишян по подозрению в получении взятки. Хочу сказать, что это с одной стороны печально и оскорбительно, с другой – радостно. Печально, что действующий под флагом и гербом Армении, от имени народа Республики Армения чиновник может протянуть руку для грязных махинаций. Оскорбительно, что действующий под флагом и гербом Армении чиновник может взять взятку в 5 тыс долларов за посредничество перед премьер-министром в присвоении звания заслуженного строителя. Это оскорбление лично в мой адрес и оскорбление армянского народа и ценностей ненаильственной бархатной народной революции. И я не знаю, как будет звучать мое заявление, но я думаю, что лицо или лица, нанесшие такое оскорбление, должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона. Это радостное событие в том смысле, что если бы в Республике Армения был кто-то, кто сомневался в нашей воле и решимости искоренить коррупцию, надеюсь, эти люди поняли, что все гораздо серьезнее, чем они могут себе представить. И если есть люди, которые сомневаются в моей решимости в этом отношении, я обещаю, что мы обязательно пойдем за этими людьми”, - сказал глава правительства.

Премьер-министр также коснулся раскрытого сегодня ночью на таможне Бавры крупного случая контрабанды с участием ряда сотрудников Таможенной службы: “Эти люди импортировали или помогали импортировать товары без таможенного оформления. То есть машины просто проезжали через таможенную границу. И моя реакция такая же: я поражен логикой этих людей, потому что создается впечатление, что эти люди не смотрят телевизор в Республике Армения, не следят за информацией в социальных сетях, вообще не следят за новостями. Если кому-то кажется, что мы здесь публично, перед камерами говорим одно, а в своих рабочих кабинетах делаем что-то другое, то эти люди очень ошибаются. И я хочу повторить, что мы неизбежно искореним коррупцию в Республике Армения, и пусть никто не сомневается в нашей решимости. Все те, кто сомневается, думаю, пожнут самые горькие плоды этих сомнений”.

Правительство внесло изменения в решение от 19 июля 2018 года “Об утверждении государственной программы содействия финансовому лизингу оборудования для перерабатывающих предприятий агросферы Армении” в связи с переходом забоя скота в скотобойнях. С целью расширения сети скотобоен предусматривается оказание государственной поддержки предпринимателям. В результате будет увеличено число предоставляющих услуги скотобоен бенефициаров, пользующихся программой. По словам министра экономики Тиграна Хачатряна, планируется профинансировать три вида деятельности: мобильные скотобойни, строительство модульных скотобоен, а также транспортные затраты на перевозку мяса, купленного у поставщика услуг скотобойни.

Правительство одобрило пакет законопроектов “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения»” и “О внесении изменения и дополнения в закон Республики Армения «О местном самоуправлении»”. В результате принятия законопроектов будет обеспечена правовая база процесса объединения общин. Законопроектом “О внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении Республики Армения»” планируется осуществить две программы объединения общин - общины Лермонтово Лорийской области и общины Иджеван Тавушской области. В результате внесения изменений в закон Республики Армения “О местном самоуправлении” планируется в этих общинах 14 июня 2020 года провести выборы руководителей и членов советов старейшин.

Коснувшись вопроса укрупнения общин, Никол Пашинян отметил: “

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