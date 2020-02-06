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Чавушоглу: президенты Турции и РФ могут встретиться для обсуждения ситуации вокруг Идлиба

Чавушоглу: президенты Турции и РФ могут встретиться для обсуждения ситуации вокруг Идлиба

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил встречи президентов Турции и РФ по Идлибу. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом он заявил в четверг на пресс-конференции в Баку.

"Состоялся телефонный разговор между Эрдоганом и Путиным, во время которого были открыто обсуждены все вопросы. Принято решение продолжить совместную работу. Сейчас мы ждем прибытия делегации из России. После этого, если возникнет необходимость, могут встретиться лидеры. Наша цель - остановить атаки", - сказал Чавушоглу.

 

 




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