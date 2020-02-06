Время в Ереване: 11:07:36,   6 Февраль

Умер актер Кирк Дуглас

Умер актер Кирк Дуглас

Умер американский актер Кирк Дуглас. Как передает Арменпресс, об этом сообщает журнал People со ссылкой на сына актера Майкла Дугласа.

Он скончался 5 февраля на 104 году жизни. «Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас», — сказал Майкл Дуглас.

Кирк Дуглас — звездный актер «золотой эры» Голливуда. Наиболее известные его фильмы — «Спартак», «Тропы славы», «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни». Актер трижды получал номинацию на главную американскую кинопремию, в итоге в 1996 году ему вручили почетный «Оскар» за выдающиеся достижения в кинематографе.

Кроме того, Дуглас написал десять романов и мемуаров. он занимает 17-ю строку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино.

 

 

 




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