Число погибших при сходе лавины в Турции выросло до 11

Число погибших в результате схода лавины в провинции Ван на востоке Турции возросло до 11, спасено более 30 человек, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Во вторник губернатор провинции Ван Мехмет Эмин Бильмез сообщил, что в районе Бахчесарай по меньшей мере четыре пассажира микроавтобуса погибли и пятеро получили ранения в результате схода лавины. В среду местные власти сообщили, что новая лавина накрыла пять автомобилей, в которых находились более 50 сотрудников спасательных служб, погибли восемь человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Спасатели извлекли из-под снега более 30 живых и 11 погибших, среди которых восемь сотрудников жандармерии", - сказал Сойлу журналистам.