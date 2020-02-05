В СНБ создана следственная группа для работы по выделенной части дела 27 октября. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Генеральной прокуратуры Армении.

Таким образом, прокуратура частично удовлетворила ходатайство правопреемника потерпевшего по делу 27 октября Анаит Бахшян, которым она просила создать следственную группу для работы по этому делу.

Что касается другого ходатайства Бахшяна, в котором она просила передать уголовное дело другому следственному подчинению, передав его из СНБ в ССС, в прокуратуре отметили, что оно было отклонено.

“Отказ мотивирован тем, что решение о передаче производства следственному департаменту СНБ полностью соответствует правилам Следственного подчинения. Была объяснена уголовно-процессуальная процедура отвода. Согласно ему, отвод может быть предъявлен не следственному органу, а следователю, осуществляющему производство. Между тем, в ходатайстве не приводились аргументы о наличии оснований. Также было отмечено, что исходя из соображений обеспечения объективности, полноценности и многосторонности следствия, в следственную группу, осуществляющую производство, вовлекаются также и следователи Следственного комитета РА”.

18 декабря 2019 года Анаит Бахшян обратилась в Генеральную прокуратуру с ходатайством отменить решение о прекращении расследования по выделенной части дела 27 октября и начать новое расследование. Ходатайство Бахшян было удовлетворено, решение органа предварительного следствия от 11 ноября 2004 года о прекращении производства по уголовному делу было отменено, и предварительное следствие по уголовному делу было поручено СНБ.