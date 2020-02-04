Армения получит от ВОЗ еще 200 тестов для диагностики коронавируса

Под руководством вице-премьера Тиграна Авиняна 4 февраля состоялось заседание Межведомственной комиссии, координирующей работы по предотвращению распространения нового коронавируса в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, Тигран Авинян отметил, что в ходе заседания планируется обсудить текущую ситуацию в связи с коронавирусом нового типа, предпринятые уже превентивные меры, а также коснуться проблем, с которыми сталкиваются желающие вернуться из Китая в Армению граждане Республики Армения, и обсудить дальнейшие шаги.

Министр иностранных дел Зограб Мнацаканян представил общую ситуацию, осуществляемую с международными партнерами работу, деятельность посольства Республики Армения в Китае по круглосуточной поддержке граждан Армении.

Министр здравоохранения Арсен Торосян представил реализуемые профилактические меры, а также направленные на повышение осведомленности общественности шаги. Он также отметил, что в ближайшее время ожидается получение от Всемирной организации здравоохранения еще 200 диагностических тестов.

Было поручено в сжатые сроки дополнительно изучить возможность оказания помощи находящимся в КНР гражданам Республики Армения.