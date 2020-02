Ариана Гранде установила рекорд прослушиваний на Spotify

Американская певица и автор песен Ариана Гранде стала первой исполнительницей, чью музыку из трех разных альбомов проигрывали на стриминговом сервисе Spotify 3,5 миллиарда раз. Как передает Арменпресс, об этом сообщает NME со ссылкой на Твиттер-аккаунт сервиса chartdata.

Речь идет о пластинках "My Everything", "Dangerous Woman" и "thank u, next".

В декабре прошлого года Spotify опубликовал на своем сайте статистику самых прослушиваемых артистов десятилетия. Ариана Гранде оказалась в первой пятерке наиболее популярных музыкантов 2019 года. Список возглавил Post Malone, также в топ-пять попали Билли Айлиш, Эд Ширан и пуэрто-риканский реггетон-исполнитель Bad Bunny.