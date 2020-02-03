В Арцахе солдат получил ранение

В одной из воинских частей Арцаха ранение получил срочный военнослужащий. В беседе с Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Арцрун Ованнисян.

По его словам, военнослужащий выстрелил себе в ногу из прикрепленного за ним оружия.

Ованнисян отметил, что на данный момент не может представить других подробностей.