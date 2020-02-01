Мы будем последовательны в вопросе сокращения наличного оборота: премьер-министр

У премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся проекта Закона РА “О безналичных операциях”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в начале совещания премьер, в частности, отметил: «Наше правительство с первого дня своего формирования заявило об этом, мы сказали, что будем последовательны в плане сокращения наличного оборота, поскольку, как и в ряде предыдущих случаев, этот вопрос для нас важен не только в плане экономической, антикоррупционной политики, но и в плане цивилизованности. И я хочу еще раз подчеркнуть, что во всех наших экономических, социальных и вообще во всех политиках всегда особое место занимают те вопросы, которые содержат в себе цивилизационный компонент.

То есть, это такие вопросы, решение которых должно повысить уровень нашей страны. В этом плане, процесс увеличения объема безналичных операций и оцифровки электронных операций и функций является одним из тех важных направлений, которое действительно должно внести серьезнейшие изменения на цивилизационном уровне страны, что важно не столько как название, а как процесс, который внесет серьезные изменения в качество жизни наших граждан.

Хочу подчеркнуть, что в последнее время мы обсуждаем несколько таких вопросов. В этом плане важны темы, связанные с бойнями, с наличными деньгами. Несколько дней назад мы обсуждали изменение системы налога на имущество, что также очень важно, важно в плане самочувствия гражданина и его участия в управлении государством, национальным богатством. Так что цивилизационное направление для нас имеет стратегическое значение. И мы должны констатировать, что осуществление этих изменений потребует от нас усилий, но правительство тем и правительство, что должно обладать политической волей и навыками, чтобы не только тратить эти усилия, но и увенчивать их успехом”.

Затем в связи с проектом развернулся заинтересованный обмен мнениями, были представлены различные наблюдения и предложения. Было отмечено, что за последние два года количество безналичных операций в республике увеличилось в несколько раз, в том числе и посредством иностранных банковских карт. Это обусловлено также и положительными развитиями в сфере туризма.

В ходе обсуждения были затронуты также мероприятия, направленные на стимулирование безналичных операций, обеспечение соответствующих инфраструктур и предстоящие задачи в этом направлении. Было также отмечено, что проект вышеуказанного закона разработан с учетом международного опыта.

Премьер-министр отметил важность стимулирования безналичных операций как в плане цивилизационного компонента, так и сокращения тени. Глава правительства поручил руководителям заинтересованных ведомств продолжить работу по проекту с учетом представленных предложений и наблюдений.