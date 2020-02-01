Марадоне понравилась игра Балекяна

Главный тренер аргентинской “Химнасии” Диего Марадона обратился к форварду национальной сборной Армении по футболу и “Уракана” Норберто Бриаско-Балекяну.

Как передает «Арменпресс», в 18 туре чемпионата Аргентины встретились “Химнасия” и “Уракан”. По окончании встречи Марадона говорил также и о Балекяне. “Грандиозный мальчик, он мне понравился. Поздравляю его команду”, - сказал Марадона.

Норберто Бриаско-Балекян в текущем чемпионате Аргентины уже стал автором двух голов. В составе сборной Армении он выступает с 2018 года.