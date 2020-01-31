Президент Саркисян высоко оценил гуманитарные программы немецкого Красного Креста в Армении

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял 31 января руководителя благотворительных программ реализуемых Баден-Вюртембергской региональной организацией Красного Креста Германии в Армении Карла Хайнца Шайде.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, высоко оценив гуманитарные программы немецкого Красного Креста в Армении, президент Саркисян выразил благодарность за осуществляемую организацией деятельность.

Карл Хайнц Шайде сказал, что он готов продолжать поддерживать Армению, и вместе со своими сторонниками и друзьями они осуществляют программу «Кухня милосердия» в течение 18 лет, и эта программ расширяется с каждым годом и увеличивается число получателей помощи.

Собеседники обсудили планы на будущее. Президент Саркисян предложил подумать о создании небольшого отдельного хозяйства, которое позволило бы использовать собственное производство, создавать новые рабочие места, делая программу самодостаточной и устойчивой. Карл Хайнц Шайде с энтузиазмом принял предложение, назвав это прекрасной идеей.

Немецкий Красный Крест начал свою деятельность в Армении в 1988 году, сразу после Спитакского землетрясения. Указом президента Республики Карл Хайнц Шайде был награжден Медалью признательности в 2019 году за неустанную благотворительную деятельность.