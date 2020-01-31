В Армении скоро будет лабораторный тест нового коронавируса: на данный момент заболевания нет

У Армении уже есть договоренность с китайской компанией и вскоре будет приобретен лабораторный тест для диагностики нового коронавируса. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 31 января заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

“У нас проблема с медицинскими диагностическими тестами, это общая проблема, так как болезнь новая, и тест только разрабатывается. Но с сегодняшнего утра у нас уже есть договоренность с китайским производителем для приобретения этого теста. Наше посольство в течение нескольких часов получит эти тесты и отправит их в Армению, чтобы в случае необходимости они могли быть применены”, - сказал Торосян.

Он подчеркнул, что тесты применяются только в случае появления клинических симптомов, когда возникает необходимость дифференцировать их от других заболеваний. Министр заверил, что до сих пор у граждан Армении, вернувшихся из Китая, не было обнаружено клиники, характерной для коронавируса. У некоторых был обнаружен обычный вирус гриппа, у некоторых - другие инфекции. “Следовательно, мы с вероятностью 99,9% можем сказать, что на данный момент у нас в Армении нет ни одного случая заболевания”, - заключил министр.