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Скончавшийся в Арцахе призывник выстрелил из прикрепленного за ним автомата себе в грудь

Скончавшийся в Арцахе призывник выстрелил из прикрепленного за ним автомата себе в грудь

Скончавшийся в Арцахе призывник Ваграм Мкртычевич Авагян выстрелил из прикрепленного за ним автомата АКМ себе в грудь.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Следственного комитета Наира Арутюнян.

"30-го января 2020 года, в районе 13:15, в армейском учебном центре Армии обороны военнослужащий срочной службы, рядовой N-ской воинской части Ваграм Мкртычевич Авагян из закрепленного за ним автомата АКМ выстрелил себе в области груди. С огнестрельными ранениями он был доставлен в военный госпиталь, где в 14:00 была зафиксирована его биологическая смерть. По данному инциденту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК Армении (доведение лица до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения личного достоинства, совершенное с косвенным умыслом или по неосторожности). Ведется следствие", - написала Арутюнян.




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