Рояль “Блютнер” МНОКС  будет передан Эстрадному джаз-оркестру Армении

По решению правительства Армении Эстрадному джаз-оркестру будет предоставлен новый музыкальный инструмент - рояль марки “Блютнер”.

Как сообщает «Арменпресс», решение об этом было принято на заседании правительства 30 января.

Учитывая то обстоятельство, что инструмент, находящийся на балансе Министерства образования, науки, культуры и спорта РА (рояль “Блютнер”) не используется, и в случае неиспользования он может потерять свое назначение, а Эстрадный джаз-оркестр Армении нуждается в таком инструменте, правительство считает целесообразным передать его оркестру в бессрочное, безвозмездное пользование.