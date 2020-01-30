Великобритания приветствует приверженность правительства Армении широкомасштабным реформам

Соединенное Королевство приветствует положительный прогресс Армении, приверженность правительства широкомасштабным реформам. Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении британского правительства, сделанном в рамках 35-го заседания Всеобщего периодического мониторинга ООН.

“В частности, мы принимаем выборы в декабре 2018 года. Мы также приветствуем успехи Армении в вопросе свободы СМИ. Великобритания приветствует процесс реформирования законодательных инициатив для обеспечения гендерного равенства, борьбы с насилием в отношении женщин”, - говорится в сообщении.

Великобритания предложила Армении ратифицировать Конвенцию о ликвидации принудительного труда, принять открытый процесс по выбору национальных кандидатов в договорные органы ООН, принять участие в международных усилиях по созданию безопасной среды для журналистов.