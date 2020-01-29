Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении
Указом президента Армении Армена Саркисяна, Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Саркисян подписал соответствующий указ, принимая в основу предложение премьер-министра и руководствуясь соответствующим законодательством.
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