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Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении

Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении

Указом президента Армении Армена Саркисяна, Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Саркисян подписал соответствующий указ, принимая в основу предложение премьер-министра и руководствуясь соответствующим законодательством.




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