Указом президента Армении Армена Саркисяна, Айк Мгрян назначен заместителем начальника полиции Армении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Саркисян подписал соответствующий указ, принимая в основу предложение премьер-министра и руководствуясь соответствующим законодательством.