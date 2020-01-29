Министр юстиции Армении принял временного поверенного в делах Соединенного Королевства 

Министр юстиции Армении Рустам Бадасян принял временного поверенного в делах Соединенного Королевства в Армении Дэвида Морана. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, Рустам Бадасян оценил сотрудничество с посольством как эффективное и высоко оценил усилия бывшего посла Джудит Маргарет Фарнворт по наращиванию потенциала Службы пробации и реформированию закона о банкротстве.

Дэвид Моран выразил готовность продолжать сотрудничество, направленное на реализацию амбициозных программ правительства Армении.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе возможности сотрудничества в области противодействия коррупции, внедрения института реальных собственников и конституционных реформ.